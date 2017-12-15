Вертолет с телом погибшего пилота спасатели подняли со дна Братского водохранилища

«Еврокоптер АS-350» находился на глубине 65 метров. На месте крушения работали 19 человек и 5 единиц техники.

Напомним, 7 декабря на связь не вышел экипаж вертолета, выполнявший частный рейс. Спустя несколько дней, обломки воздушного судна были обнаружены на льду залива КочегАринский, в четырёх километрах от населенного пункта Чистый Братского района. Операция заняла примерно 10 часов. Чтобы лед выдержал вес вертолета, спасатели ночью наращивали его толщину.

Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области: Использовали проверенный способ, которым со дна Байкала ежегодно достают автомобили. Принцип следующий: делается майна по размеру предмета, который поднимают, в данном случае — под размер вертолета. На расстоянии 15- 20 метров делается лунка, куда вставляется бревно. На бревно заводится трос.

На борту вертолета находился также пассажир, он пока не найден. Поэтому поисково-спасательные работы на месте крушения продолжаются. Работу осложняет быстрое течение и ледяной покров.