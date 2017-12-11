Спасатели обнаружили пропавший под Иркутском вертолет

Специальное оборудование будет поднимать обломки частного вертолета АS-350 со дна Братского водохранилища.

Для обнаружения судна спасатели намерены использовать телеуправляемый подводный аппарат «FALCON». Сегодня лопасти пропавшего 7 декабря вертолета обнаружили на льду залива Кочегаринский, в четырех километрах от населенного пункта Чистый Братского района. На борту находилось два человека. Глубина в месте провала судна достигает 70 метров, водолазы работают максимум на 40.