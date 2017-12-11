Спасатели обнаружили пропавший под Иркутском вертолет

Спасатели обнаружили пропавший под Иркутском вертолет11.12.17
Специальное оборудование будет поднимать обломки частного вертолета АS-350 со дна Братского водохранилища.
Для обнаружения судна спасатели намерены использовать телеуправляемый подводный аппарат «FALCON». Сегодня лопасти пропавшего 7 декабря вертолета обнаружили на льду залива Кочегаринский, в четырех километрах от населенного пункта Чистый Братского района. На борту находилось два человека. Глубина в месте провала судна достигает 70 метров, водолазы работают максимум на 40.
Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области:
В настоящее время поисково-спасательная операция прекращена. На месте обнаружения обломков вертолёта с помощью подводной видеокамеры, которую доставят из города Братска, будут работать представители следственного комитета Иркутской области. Далее будет проводиться работа по поиску воздушного судна и подъема его роботом «FALCON».
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