Спасатели обнаружили пропавший под Иркутском вертолет
Новости Происшествие

Спасатели обнаружили пропавший под Иркутском вертолет

11.12.17

Специальное оборудование будет поднимать обломки частного вертолета АS-350 со дна Братского водохранилища.

Для обнаружения судна спасатели намерены использовать телеуправляемый подводный аппарат «FALCON». Сегодня лопасти пропавшего 7 декабря вертолета обнаружили на льду залива Кочегаринский, в четырех километрах от населенного пункта Чистый Братского района. На борту находилось два человека. Глубина в месте провала судна достигает 70 метров, водолазы работают максимум на 40.

Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области:

В настоящее время поисково-спасательная операция прекращена. На месте обнаружения обломков вертолёта с помощью подводной видеокамеры, которую доставят из города Братска, будут работать представители следственного комитета Иркутской области. Далее будет проводиться работа по поиску воздушного судна и подъема его роботом «FALCON».

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.