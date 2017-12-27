В Усть-Куте задержан подозреваемый в вандализме

Мухчина в центре города поджег венки на мемориале воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Сам памятник не пострадал, но огонь закоптил список погибших солдат. Злоумышленника нашли с помощью съемок уличной видеокамеры. Им оказался 27-летний местный житель. Как признался подозреваемый, на тот момент он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поэтому дать внятного объяснения произошедшему не смог.

— За что задержаны?

— За поджог мемориала ВОВ.

— Зачем подожгли?

— Вечный огонь хотел сделать.

— В каком состоянии находились?

— В алкогольном.

— Что к этому сподвигло?

— Не могу ответить.

Сейчас мотивы и причины поступка задержанного устанавливаются. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Ему грозит до 3 лет лишения свободы.