В Усть-Куте убили 58-летнюю предпринимательницу
Новости Происшествие

В Усть-Куте убили 58-летнюю предпринимательницу

14.08.18

В полицию обратились родственники, они рассказали, что женщина продолжительное время не выходит на связь.

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день тело предпринимательницы было обнаружено в её квартире с огнестрельными ранениями. Следователи не исключают версии, что убийство было совершено из корыстных побуждений или по найму. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Пока уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», но в ходе расследования может поменяться.

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