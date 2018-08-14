В Усть-Куте убили 58-летнюю предпринимательницу

В полицию обратились родственники, они рассказали, что женщина продолжительное время не выходит на связь.

В этот же день тело предпринимательницы было обнаружено в её квартире с огнестрельными ранениями. Следователи не исключают версии, что убийство было совершено из корыстных побуждений или по найму. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Пока уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», но в ходе расследования может поменяться.