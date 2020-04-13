В Усть-Куте семья с ребенком, заболевшим коронавирусом, подверглась травле

После опубликованных данных от регионального штаба о том, что в городе появился первый зараженный, в адрес семьи посыпались оскорбления и угрозы. Установлено, что женщина с двумя детьми не так давно вернулась из Таиланда, 14 дней пробыла на самоизоляции и потом вышла на работу. Через сутки после этого пришли анализы. У младшего ребенка они показали положительный результат. Но признаков болезни у него нет. Семья приняла решение остаться в квартире, к ним прикреплен отряд охраны. Но травля в социальных сетях не утихает.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Каждый из нас может попасть в эту ситуацию. Сейчас, кроме поддержки, понимания этого вопроса в целом, лечения, я бы хотел, чтобы вы еще раз понимали: не надо здесь охоты на ведьм. Завтра может в эту ситуацию попасть и тот, кто осуждал, и тот, кто помогал. Это наша общая беда, и мы должны с этой бедой справиться.

Кроме того, глава региона отметил, что жителям Иркутской области, которые до сих пор остаются за границей, обязательно помогут добраться домой.