В Усть-Куте девочки-подростки избили сверстницу

Вопиющий случай детской жестокости в Усть-Куте. На днях достоянием социальных сетей стало видео, на котором девочки-подростки избивают свою сверстницу.

Усть-Кут. Девочки-подростки в прямом смысле слова издеваются над своей сверстницей. Бьют и морально унижают. Жертва испугана до такой степени, что не может даже закричать.

Ситуация произошла 19 марта. И спустя почти неделю в социальных сетях появилось видео этого страшного действа. Причем многие подростки не заступились за пострадавшую, а просто снимали происходящее на видео. Сейчас к выяснению всех подробностей подключилась полиция.

Юрий ИЛЬЕНКО, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 кодекса об административных правонарушениях. В ближайшее время они будут привлечены к административной комиссии. Сотрудники полиции будут следить за развитием событий и за отношениями школьниц. По предварительным данным, свой поступок школьницы мотивировали тем, что у них была личная неприязнь к девушке.

Подобные съемки травли одних детей другими появляются в интернете с ужасающей регулярностью. Тем временем, по данным психологов, более 40% подростков в России сталкиваются с издевательствами со стороны сверстников. Часто ребенок не рассказывает об издевательствах, замыкается в себе. Но некоторых случаев с трагической концовкой можно было бы избежать, если бы дети вовремя обращались за помощью.

Алексей ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ г. УСТЬ-КУТ: Каждый из нас считает, что ребенок для него лучший, добрый, ласковый. Но когда они выходят за пределы нашей квартиры, они становятся совсем другие. Я говорю не о всех детях, я говорю о том слое детей, с которыми это все происходит. И сложно понять, где та граница, за которой дети превращаются в преступников. Ведь действительно они преступники.

Привлечь к ответственности детей, которые унижают и подвергают травле своих сверстников юридически довольно сложно. Причинения вреда здоровью нет, а значит, и нет рычага наказания. Максимум, что грозит таким подросткам, — это постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Но не всех это заставляет остановиться.



