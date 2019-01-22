В Усть-Илимске женщина-автолюбитель избила на дороге инвалида

На кадрах с видеорегистратора свидетеля происшествия видно, как женщина сначала бьет пешехода рукой по лицу, тот падает в сугроб. Далее, судя по обстановке, ведется разъяснительная беседа. После женщина садится в авто и уезжает. Как рассказали очевидцы, выложившие видео в сеть, автоледи попросту перепутала мужчину со своим знакомым должником, злоупотребляющим алкоголем. Местные жители, которые уже несколько лет помогают инвалиду с ДЦП, не намерены спускать все на тормозах. Они будут обращаться в полицию и хотят привлечь женщину к ответу.