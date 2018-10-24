В Тулуне задержан водитель, который накануне на пешеходном переходе сбил подростков
Новости Происшествие

В Тулуне задержан водитель, который накануне на пешеходном переходе сбил подростков

24.10.18

Это произошло в 13.30 на улице Мира. Под колеса иномарки попали 13-летний мальчик и 14-летняя девочка.

 

 

 

 

 

WhatsApp Image 2018-10-24 at 10.31.59 Они ушли домой, но спустя несколько часов все же обратились за медицинской помощью. Уже из больницы поступило сообщение полицейским о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с несовершеннолетними. Водитель с места ЧП уехал. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Это 49-летний местный житель. Его автомобиль «Тойота Виста» помещён на штрафплощадку.

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