В Тулуне задержан водитель, который накануне на пешеходном переходе сбил подростков

Это произошло в 13.30 на улице Мира. Под колеса иномарки попали 13-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Они ушли домой, но спустя несколько часов все же обратились за медицинской помощью. Уже из больницы поступило сообщение полицейским о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с несовершеннолетними. Водитель с места ЧП уехал. Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Это 49-летний местный житель. Его автомобиль «Тойота Виста» помещён на штрафплощадку.