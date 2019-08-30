В Тулуне работает правительственная комиссия

В Тулуне сегодня работает правительственная комиссия, которая оценивает ход восстановительных работ после летнего наводнения. Председатель комиссии Виталий Мутко вместе с полпредом Сергеем Меняйло и губернатором Сергеем Левченко посетили площадку в микрорайоне Угольщиков, где запланировано строительство 20 многоквартирных домов, школы и детского сада. А в микрорайоне Березовая Роща возведут 2,5 тысяч индивидуальных жилых домов с участками по 15 соток. Срок окончания работ — 1 октября 2020 года.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Всего будет 4 компании на индивидуальном жилищном строительстве, кроме МКД. Они все будут выдерживать нормы по минусовым температурам, по ветру, по дождю и т.д. Будет применяться несколько материалов: из бруса будут, из кирпича и газобетона.

Также комиссия осмотрела 6-ю школу. Ей повезло больше, чем, например, 20-й, которую вообще решили не восстанавливать. На ремонт 6-й школы потратили 40 миллионов рублей. Закупили интерактивные доски, учебно-лабораторное оборудование. Уже восстановили три учебных кабинета, гардероб, фойе, коридоры, склад пищеблока. Сделано новое поле для мини-футбола, современная площадка для воркаута. К новому учебному году готовят и детский сад «Лучик», который пострадал во время паводка.