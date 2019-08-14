В Тулуне после наводнения восстанавливают школу №6

В Тулуне сейчас усиленными темпами восстанавливают школу №6, которая пострадала во время паводка. Работы идут по графику. Губернатор Сергей Левченко побывал на объекте и проверил ход восстановления образовательного учреждения. На ремонт власти выделили 40 миллионов рублей. И плюсом к этому 102 миллиона на оснащение школы. Уже закупили интерактивные доски, оборудование для лабораторий. Решено обновить инвентарь столовой и обустроить новое футбольное поле. В шестую школу будут ходить ученики двадцатой. Она тоже была затоплена. Но ее решили не восстанавливать. Специалисты обещают: 1 сентября более 700 детей начнут в обновленном здании учебный год. Также глава региона посетил микрорайон Березовая Роща. Там сейчас возводят два многоквартирных дома.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эти два дома до 1 сентября будут готовы, чтобы люди могли пощупать руками, подходят они им или нет. Это на 54 квадрата и на 72 квадрата. Это наиболее распространенные такие квадратуры в зависимости от членов семьи.

Идут работы и в микрорайоне Угольщиков. Там сейчас заканчивают подготовку стройплощадки. И в течение августа-сентября там заложат фундаменты под жилые двухэтажные дома. У каждой квартиры будет отдельный вход.