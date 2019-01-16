В Тулуне поймали подозреваемого в целой серии изнасилований

Следователям удалось вычислить мужчину, который 11 лет наводил ужас на округу. Он нападал на девушек, угрожая ножом, насиловал и забирал личные вещи.

Пострадало и несколько несовершеннолетних. Всего в деле 11 эпизодов. Первый датирован 2001 годом, последний из установленных 2012-м. Для поимки опасного преступника в Тулун прибыли самые опытные следователи страны. Проверили более 15 тысяч биологических образцов. Только за последний год допросили три тысячи человек. «В ходе расследования был проведен ряд генетических судебных экспертиз, заключения которых позволили сделать вывод о серийности преступлений. Для их раскрытия была сформирована усиленная следственно оперативная группа», — сообщила Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

В результате удалось выйти на след подозреваемого. Сейчас 50-летний мужчина под арестом. Следствию предстоит установить возможные неизвестные эпизоды его преступной деятельности.