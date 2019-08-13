В суд отправлено дело о крупной краже коров в Аларском районе

Расследование длилось с апреля 2019. Тогда трое ранее судимых мужчин похитили стадо крупно-рогатого скота, которое паслось недалеко от деревни Нельхай. Полицейские проверили десятки населенных пунктов, досматривали грузовой транспорт, чтобы найти украденных животных. В результате в Черемхово на приусадебном участке нашли 23 коровы из 32 похищенных, остальных преступники успели реализовать. Ущерб пострадавших составил около миллиона рублей. Скот вернули хозяевам.