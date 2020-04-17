Расправился с беззащитным животным. Совсем недавно ЧП случилось в Усть-Куте. Молодой человек выложил в сети фото с окровавленным ножом и лежащей в луже крови кошке. Сейчас этот случай будет расследовать полиция. А в Шелехове активизировались догхантеры. О том, что уже случилось в городе за последние две недели, расскажем в следующем материале.

Вот так эти собаки выглядели всего неделю назад. Это они же, уже мертвые после того, как съели на улице подброшенную кем-то отраву. Трупы животных зоозащитники находят в разных районах города. Говорят, в основном среди убитых неагрессивные, чипированные собаки. Многие из них жили во дворах и были любимцами детей и взрослых. Есть случаи, когда убивали и домашних животных. В общей сложности пострадало уже около 20 четвероногих. Отравители используют сильный яд: у животных изо рта идет пена и кровь, в течение двух часов собаки погибают в страшных муках.

Юлия БАБИЧ, ЗООЗАЩИТНИК: Первые случаи были в первом микрорайоне. Дети увидели Серого. Любимец всех, всего города. Его все кормили, все бабушки мимо не проходили. Прибежали домой в истерике: мама, мертвый Серый лежит! На сегодняшний день мы ходим и только трупики собираем. Это, конечно, ужас, это словами не передать. Если мы взрослые плачем, то представляете психику детей.

Сейчас зоозащитники подключили все ресурсы: расклеивают объявления, чтобы люди с домашними питомцами были осторожны, сообщают информацию в социальные сети, пытаются получить видео с камер наблюдения. Люди говорят: страшно не только за животных, но и за детей. Они тоже в группе риска. Малолетние дети могут подобрать на улице яд, предназначенный для собак, и тогда, возможно, случится непоправимое.

Елена ДРИГУЛА, ЗООЗАЩИТНИК: Дети гуляют абсолютно разных возрастов. Гуляют не только возле детских площадок, гуляют возле торговых центров, на полях, в гаражах. И отраву эти раскидывают по всему городу. Мы не можем контролировать совсем маленьких детей, детей-подростков, где можно гулять, а где нельзя, что можно брать, а что нет.

Людей, которые по своей инициативе травят или занимаются отстрелом бродячих собак, называют догхантеры. В интернете есть даже специальные группы, в которых состоят люди определенных взглядов. А владельцам собак в Шелехове пока рекомендуют носить с собой препараты экстренного реагирования на случай, если животное что-то подберет на улице и съест. Кстати, защитники уже обратились с заявлением в полицию и надеются, что злоумышленников поймают в ближайшее время.



