В село Уйгат МЧС России доставило школьные принадлежности

Все необходимое для учебы. В село Уйгат, которое попало в зону затопления, МЧС России доставило школьные принадлежности. Это принтеры, сканеры, копировальные аппараты, современные магнитные доски, необходимая канцелярия. Все приобрели за средства сотрудников главного управления МЧС России по Иркутской области. До места назначения груз доставили вертолетом Ми-8. Школу в селе Уйгат за это лето топило дважды. Сейчас два корпуса будут ремонтировать, в третьем продолжится учебный процесс. 1 сентября сюда придут 32 ученика. Пока в село до сих пор невозможно добраться из-за отсутствия транспортного сообщения. Дорогу сейчас восстанавливают, а все необходимое завозят с помощью вертолета.