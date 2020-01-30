В Приангарье незаконно спилили деревья на 33 миллиона рублей

В Приангарье незаконно спилили деревья на 33 миллиона рублей

30.01.20

Вместо санитарной рубки вели сплошную. В Приангарье незаконно спилили деревья на 33 миллиона рублей. Как лесхоз Иркутской области выполняет требования законодательства при санитарных рубках, проверила Тайшетская межрайонная прокуратура. Установлено, что в 2018 году в Тагульском, Тайшетском и Верхнебирюсинском участковых лесничествах вместо выборочной проходной рубки провели сплошную объемом около пяти тысяч кубических метров. Ущерб лесному фонду составил более 33 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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