В Приангарье незаконно спилили деревья на 33 миллиона рублей30.01.20
Вместо санитарной рубки вели сплошную. В Приангарье незаконно спилили деревья на 33 миллиона рублей. Как лесхоз Иркутской области выполняет требования законодательства при санитарных рубках, проверила Тайшетская межрайонная прокуратура. Установлено, что в 2018 году в Тагульском, Тайшетском и Верхнебирюсинском участковых лесничествах вместо выборочной проходной рубки провели сплошную объемом около пяти тысяч кубических метров. Ущерб лесному фонду составил более 33 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
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