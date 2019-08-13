В поселок Алыгжер в Тофаларии доставили гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь продолжает поступать в затопленные территории. В небольшой поселок Алыгжер в Тофаларии, который одним из первых попал под удар стихии, груз накануне привез борт МЧС. Это не только постельное белье и продукты, но и бытовая техника. Для кого она предназначена и кто ее отправил, расскажем далее.

В этнокультурном центре Тофаларии шутят: теперь надо будет осваивать новую технику, а не ремонтировать старую. Вода в этом здании в наводнение стояла на 60 сантиметров от пола. Вроде и немного, но ущерб значительный.

Светлана КАНГАРАЕВА, СОТРУДНИК ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ТОФАЛАРИИ: Все было в воде: и мебель, и стулья. Отмывали-отмывали это все, и аппаратура у нас в воде оказалась. Потом как-то раздался звонок: а что вам нужно? Ну, мы перечислили. И вот не прошло и двух недель, это все начало поступать, очень оперативно.

Звонили с вопросом «что нужно?» из администрации Нижнеудинского района. Туда поступило целевое пожертвование от благотворительного фонда поддержки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Организация федерального масштаба, ее представитель побывал в Алыгжере, после чего решили: нужно помочь социальным учреждениям. Детский сад, школа с интернатом при ней, этнокультурный центр и библиотека получат то, в чем нуждались. Это мебель: парты, стулья, обеденные столы — и техника. Кроме музыкального центра, телевизора, стиральной машины, привезли еще и тепловые пушки, чтобы сушить подтопленные помещения. Школа Алыгжера в пик наводнения стала приютом для многих жителей. Воды здесь было немного. Сейчас, спустя больше месяца, стараниями персонала школа готова к 1 сентября. Новую мебель уже заказали и должны привезти в ближайшие две недели.

Людмила БОЛЮХ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ пос. АЛЫГЖЕР: Был подмыв фундамента с правой стороны школы. Все работы, которые сейчас проводятся, проводятся силами работников учреждения. Коллектив отзывчив, когда нужно было вымыть школу, все вышли и вымыли дружно. Всем, особенно техническому персоналу огромное спасибо.

Вертолет доставил в поселок не только гуманитарную помощь. С бортом прибыли нижнеудинский межрайонный прокурор, заместитель мэра района по социальным вопросам, руководитель центра занятости населения. Специалисты ответили на вопросы людей, помогли составить заявления. В администрации говорят: помощь поступать продолжит, жители должны получить все необходимое.

Анатолий КРУПЕНЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА: Данное оборудование — а это только начало поставок, впереди мы будем отправлять еще и другие грузы — поможет изменить в лучшую сторону жизнь жителей села Алыгжер и, самое главное, ребятишек этого села.

Люди в Алыгжере стойко переносят трудности, как все сибиряки, и уверены: чтобы справиться, нужно держаться вместе.