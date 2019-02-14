В поселке Култук Слюдянского района подтоплены 16 участков

Большая вода пришла, не дожидаясь весны. В Култуке местные жители вышли на борьбу со стихией, с помощью песка и щебня отрезают подступы воды к домам. В Слюдянском районе подтопило 16 участков, под угрозой оказалась и целостность федеральной трассы.

Ей 69, а ему 70, пожилая пара. В руках лопаты, в арсенале гора щебня. Так супруги Рогозины отстаивают свой дом от внезапно пришедшей среди зимы воды. Такое здесь уже случалось, три года назад. Поэтому с экстренными мерами решили не медлить и помощи извне не ждать.

Валентина РОГОЗИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА п. КУЛТУК: Это все можно было сделать вовремя, тогда, когда речка стала только подниматься. Можно было сразу отсыпать, и сейчас не затопило бы. А так получается, что она уже подошла к забору. И вот-вот она бы уже затопила наши все подвалы. Потому что они ниже находятся этой речки. И наделала бы, конечно, бед. Виктор РОГОЗИН, ЖИТЕЛЬ п. КУЛТУК: Я вот неделю от них добивался техники, никак не мог добиться, чтобы перевезти сюда отсылку. У них своих рук нет, приходится самим делать. Сами делаем, и в тот раз я сам поправлял.

Поселок топят две реки — Медлянка и Тиганчиха. Их русла перемерзли, вода вышла на лед, а оттуда на пониженные участки местности. И хоть реки небольшие, ширина два метра, глубина не более 50 см, урон внушительный: пострадали 16 участков, где проживают 63 человека.

К одному из домов вода подобралась, можно сказать, вплотную. Затоплена не только придомовая территория, но и огород. Сейчас, чтобы жителям этого дома перейти улицу, нужно быть осторожными, потому что лед здесь очень скользкий.

Сейчас в территории введен режим ЧС. На место направлена оперативная группа Слюдянского пожарно-спасательного гарнизона. Работают и дорожники, спасают от подтопления федеральную трассу.

Юрий ШАРАПОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: В настоящее время вы видите, что работает техника дорожная. Вот вчера буквально также работала пара погрузчиков, рыли траншеи. Вчера устраняли протоку под мостом.

В поселок завезли щебень, им будут отсыпать русла рек. Необходимо уже в ближайшие дни начать и распиловку льда, ведь с потеплением ситуация может усугубиться. Пока же эвакуация не потребовалась никому. Но пункт временного размещения на 2600 мест, это почти все население поселка, находится в готовности.