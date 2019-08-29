В подтопленных территориях Иркутской области продолжают оказывать помощь населению

Во всех районах Иркутской области, которые пострадали от паводка, жизнь продолжается. Дети и их родители готовятся к 1 сентября, аграрии ведут уборочную, а предприниматели восстанавливают бизнес.

До 1 сентября остались считанные дни. Запустить учебный процесс в пострадавших территориях — главная задача. Школьников собирают всем миром. В регионе действуют программы «Школьная форма» и «Школьный портфель».

Егор САМОХИН, УЧЕНИК ШКОЛЫ №6 г. ТУЛУНА: Мне подарили рюкзак. Там внутри и тетрадки, и карандаши. То есть полный набор для школы, сейчас не надо новое покупать.

А еще в затопленных территориях активно, как и по всей области, идет уборочная. Фермеры работают, несмотря ни на что.

Николай АРХИМЕНКО, КОМБАЙНЕР: Нормально убираем, погода только хворает, а так все хорошо, урожай нынче богатый.

Убрали аграрии уже 14 с лишним тысяч гектаров зерновых. Намолотили 35 тысяч тонн зерна. Тем, кто потерял посевы, по поручению губернатора Сергея Левченко в качестве компенсации за понесенный ущерб выплачено около 36 миллионов рублей.

Помощь оказывают и предпринимателям. В районах подтопления пострадали 357 человек, которые занимались бизнесом. Сумма их ущерба — более 1,5 млрд рублей. Светлана Епифанова торговала женской и детской одеждой, ювелирными изделиями. Бизнес хочет продолжать. И помощь сейчас очень кстати.

Светлана ЕПИФАНОВА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ г. ТУЛУНА: Я работаю с 1997 года и хочу очень дальше работать, работать в нашем Тулуне, никуда не хочу уезжать.

Сейчас разработаны меры поддержки для малого и среднего предпринимательства. Так, из областного бюджета выделено 250 млн рублей на приобретение и ремонт основных средств, а также авансирование аренды помещений, предоставляются микрозаймы фондом микрокредитования Иркутской области.

Ольга МОСИНА, ДИРЕКТОР ФОНДА МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодняшний день осуществляем прием документов на предоставление займов по ЧС. Это процентная ставка 1%, потому что вступает в силу постановление 657 правительства Иркутской области, и мы с 30 августа можем уже предоставить первые несколько займов тем предпринимателям, которые первые сдадут нам пакет документов.

А с 30 августа консультационный центр откроется в Нижнеудинске. В течение ближайших двух недель специалисты фонда микрокредитования будут работать в затопленных территориях все дни, включая выходные.