В отношении мужчины, который не спас из огня детей в садоводстве под Иркутском, возбуждено уголовное дело
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В отношении мужчины, который не спас из огня детей в садоводстве под Иркутском, возбуждено уголовное дело

30.01.19

Пять минут курил, пока дети задыхались в горящем доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который не предпринял никаких мер, чтобы спасти двух девочек. Напомним, пожар случился в садоводстве «Сельстрой» под Иркутском накануне. Одна из девочек успела вызвать спасателей, к моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем. Вместе с детьми в помещении в момент возгорания был и сожитель их матери. Следователям 40-летний мужчина объяснил: заметив огонь, позвал девочек выйти и покинул здание. Детей ждал за оградой. Но они так и не вышли.

[(001301)2019-01-30-18-57-29]

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