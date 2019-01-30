В отношении мужчины, который не спас из огня детей в садоводстве под Иркутском, возбуждено уголовное дело

Пять минут курил, пока дети задыхались в горящем доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который не предпринял никаких мер, чтобы спасти двух девочек. Напомним, пожар случился в садоводстве «Сельстрой» под Иркутском накануне. Одна из девочек успела вызвать спасателей, к моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем. Вместе с детьми в помещении в момент возгорания был и сожитель их матери. Следователям 40-летний мужчина объяснил: заметив огонь, позвал девочек выйти и покинул здание. Детей ждал за оградой. Но они так и не вышли.