Двое спасены и 15 эвакуированы. В ночь на 5 февраля в Иркутской области произошло 5 возгораний. Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать жертв. Так, в Ангарске из горящей квартиры спасен мужчина-инвалид. Самостоятельно выбраться из охваченного огнем здания он не мог. В кухне жилого помещения горели личные вещи. Мужчину передали врачам скорой помощи. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Еще пять человек эвакуированы из многоквартирного дома в поселке Тыреть Заларинского района. К моменту прибытия спасателей дым шел с 4 этажа здания. Очаг находился в оконном проеме. Сейчас дознаватели устанавливают все подробности.