В Нижнеудинском и Боханском районах введен режим чрезвычайной ситуации в лесах

Там сложная лесопожарная обстановка. Также в 18 лесничествах области введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах всех видов пожароопасных работ. Эти меры будут действовать 6 дней, начиная с сегодняшнего и по 14 мая. Напомним, что на территории всей Иркутской области действует особый противопожарный режим. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей. За текущие сутки была организована работа 913 межведомственных патрульных групп численностью более 2 тысяч человек. Проведено 4503 подворовых обхода, 21 сход граждан. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктирован 6351 человек. Обнаружены и ликвидированы 16 возгораний сухой растительности. Для мониторинга местности специалисты используют в работе беспилотные летательные аппараты.

Информацию о нарушении норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия главного управления МЧС России по Иркутской области — 8 (3952) 39-99-99. При обнаружении лесного пожара сообщите об этом на единый номер круглосуточной диспетчерской службы авиалесоохраны — 8-800-100-94-00.