В микрорайоне Березовая Роща в Тулуне начали строительство индивидуальных жилых домов

В микрорайоне Березовая Роща в Тулуне начали строительство индивидуальных жилых домов08.08.19
Там будут работать три строительные компании. Первый дом площадью 55 квадратных метров уже заложен. На очереди второй площадью более 70 квадратов. Дома будут строить «под ключ» — со всей внутренней отделкой, а размерами они будут по количеству утраченных квадратных метров или по социальной норме.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Эта территория предназначена под строительство 2500 домов, этого вполне хватает, чтобы переселить тех, кто потерял жилье.
Для строительства новых районов жилой застройки, а также для возведения объектов социально-бытового обеспечения спланированы пять площадок. Для повышения эффективности работ правительство Иркутской области определило единого государственного заказчика. Это ГКУ «Служба заказчика Иркутской области».
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