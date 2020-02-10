В Мамско-Чуйском районе женщина погибла, катаясь на тюбе

В Мамско-Чуйском районе женщина погибла, катаясь на тюбе

10.02.20

Происшествие случилось на дороге общего пользования. При повороте надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем «Митсубиси». Женщина 33 лет скончалась на месте. За рулем машины, к которой был прицеплен тюб, находился 55-летний мужчина, знакомый погибшей. Уже известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

 

Юрий ИЛЬЕНКО, ИНСПЕКТОР по ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ и ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В отношении обоих водителей составлены необходимые материалы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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