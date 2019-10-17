Искали с вертолетом. В Катангском районе нашли пропавшего судоводителя. 11 октября на самоходной барже он отправился из Ербогачена по Нижней Тунгуске в сторону села Подволошино и перестал выходить на связь. Искать мужчину отправились сотрудники полиции и местные охотники на снегоходе. А сегодня утром в район Нижней Тунгуски вылетел вертолет. С воздуха пропавшее судно заметили в 40 километрах от поселка Непа. Как оказалось, река в местах слабого течения перемерзла и баржа не могла двигаться дальше. Мужчина взял запас продуктов и ждал помощи в зимовье в полутора километрах от места вынужденной стоянки, связи у него не было. Вертолетом спасенного доставили в Киренск. За выход на воду после завершения навигации ему грозит штраф до 10 тысяч рублей.