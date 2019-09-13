В этом году жители Приангарья стали чаще теряться в лесах

Четверых человек сейчас ищут полицейские и волонтеры в лесах Иркутской области. В этом году люди стали теряться чаще. Только за последние полтора месяца пропал 31 человек. К счастью, 27 из них вернулись домой живыми. Рекордный урожай грибов и ягод стал причиной того, что люди пропадают в лесу. В поисках активно участвуют волонтеры. И они говорят: подготовка к походу гораздо важнее, чем поведение в лесу. Поисковики советуют: одеваться нужно во что-то-то яркое, с собой обязательно иметь бутылку с водой, свисток и термоодеяло. Оно легкое, не занимает много места и продается в любых охотничьих и туристических магазинах.

Татьяна ЩЕРБИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ. БАЙКАЛ»:

Мы всегда просим брать с собой спички или зажигалку. Это такая мелочь. Она не добавляет веса. Но она может спасти жизнь, особенно сейчас, когда ночи уже холодные. Человек может разжечь костер и согреться. А во-вторых, по костру человека легче найти.

Елена КУЗНЕЦОВА, СОТРУДНИК УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Не сообщают, такое тоже часто бывает, место захода в лес. То есть человек говорит своим родственникам: я поехал за грибами. Куда поехал? Где его искать? Непонятно. У нас сейчас находится в розыске мужчина в Усть-Кутском районе, и мы даже не знаем, где его искать.