В Иркутском районе топит участки

Ранняя весна принесла в регион первое половодье. В Иркутском районе уже появились затопленные участки. Откуда пришла вода и почему не все оказались защищены?

Жители поселка Грановщина вынуждены буквально запрыгивать домой. Семья Сыроедовых купила жилье на улице Седых в ноябре. Застройщики обещали красивую жизнь вдали от городской суеты. Но весна показала все проблемы участка. Вода пришла с оттаявших полей. Залило весь двор и придомовую территорию. Но, к счастью, семья отделалась только испорченной обувью.

Наталья СЫРОДОЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА п. ГРАНОВЩИНА:

И в МЧС звонили, и в администрацию звонили. Кое-как часа в 4 илосос пришел. 3 машины откачали, уехали. Ну и все, вода снова пришла большая. Я думаю, что они должны с застройщика еще спрашивать. Почему он сдает такие объекты, если знает, что здесь такие бывают паводки.

Спрашивать есть за что. Дом сдали без водоотведения. Как объяснили нам, застройщики работают по проверенной схеме. Сперва они приобретают большой пай, нарезают его на участки, разделяя их дорогами. Возводят дома и продают. А от дорог отказываются. Застройщики сэкономили. И теперь грязь и лужи — головная боль местной администрации.

Сейчас на улице Седых работает специальная техника. В кратчайшие сроки должны прорыть канаву и откачать воду, пока не прошли новые осадки.

Ирина ЛИС, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Если весна, как в этом году, быстрая. Теплые температуры пришли буквально в пятницу. И за три дня весь объем снега, который был в полях, он сошел. Если вокруг поля, постарайтесь дом покупать как можно выше. Опрашивайте соседей. Не столько застройщиков, сколько соседей, если кто-то уже долго живет, каким образом идет осенний паводок.

А это деревня Лыловщина. Здесь вода поднялась еще выше. В дом Ирины Глинской без специальной обуви не пройти. Внутри залит пол, из-под крана бежит грязная вода. А погреб заполнен до верху, там остался весь урожай.

Ирина ГЛИНСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА д. ЛЫЛОВЩИНА:

Все запасы, все утонуло. Все полы вздуваются, теплые полы испортились. В общем, колоссальный ущерб причинен. Первоначально здесь был неправильно план сделан ремонта дороги. Поэтому у нас такая беда теперь.

Причина половодья известна. В 2018-м здесь шел капитальный ремонт дороги от Урика до Тихоновой пади. О водоотведении не позаботились. Теперь каждый год топит не только жилые дома, но и магазин.

Сергей ПЛЁНКИН, ГЛАВА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Я сказал, что в этом месте необходимо водоотведение. Необходимо проложить трубу, иначе будет топить. Они мне ответили, что в проекте это не предусмотрено. Завтра ждем экскаватор, только он может помочь. И то, я боюсь, возьмет ли он эту мерзлоту. Или пойдем выше. Хотя это не их дороги, чтобы ту воду верхнюю поймать и сюда не пустить.

Весеннее половодье добавляет хлопот людям каждую весну. Особенно тем, кто живет в низинах. В этом году небольшие запасы снега как спасение. Топит не так интенсивно. А между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни похолодание и вновь осадки. Весна только началась.

