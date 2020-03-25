Сначала топило, а теперь хоть на коньках катайся. В Иркутском районе продолжают устранять последствия подтопления жилых домов грунтовыми водами. На улицы вышла специальная техника.

Жители Хомутово чувствуют себя островитянами. Сразу за порогом домов начинается вода, их подтапливает каждый год. Ходить приходится в резиновых сапогах и исключительно пешком: проехать через грязь и глубокие лужи могут только внедорожники. Прогуляться пришлось и нашей съемочной группе. А вдобавок к воде, которая топила дворы с выходных, сегодня добавился лед.

Двор семьи Мерзликиных превратился в каток. Глава семейства Николай Мерзликин шутит: играть в хоккей можно прямо сейчас. Жаль детвора на карантине. Правда, Мерзликиным не до смеха.

Николай МЕРЗЛИКИН, ЖИТЕЛЬ с. ХОМУТОВО: Канализация полная, никто ее не хочет откачивать, говорят, что это ваши проблемы, а не администрации. Сейчас будем звонить, чтобы пришла машина и откачала. Заявление зафиксировали они там у себя, пообещали конкретно: будем надеяться.

Канализацию затопило, и сейчас Мерзликины боятся пользоваться водопроводом. Но это не самое страшное. Если бы вода поднялась выше, то в доме пришлось бы менять полы. Впрочем, проблема затопления давняя. Водоотводные канавы забились или их засыпали сами жильцы, улучшая ландшафт. Но с этим разбираться будут позже, сейчас необходимо решить конкретную проблему конкретных жителей.

Алексей ИВАНЕНКО, ПЕРВЫЙ ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ с. ХОМУТОВО: После того как вода растает, будем принимать меры уже согласно плану ликвидации. То есть будем уже воду отводить от конкретных дворовых территорий. Будем привлекать специализированную технику, мотопомпы, я думаю, я обратимся обязательно к МЧС, у них есть специальная техника тяжелая.

Но уже сейчас в Хомутово работает техника дорожной службы по поручению главы региона Игоря Кобзева. Специалисты проводят очистку главного водоотвода. Вскоре сюда перебросят дополнительное оборудование.

Анатолий САРАПУЛОВ, ЗАМГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Видно, что уходит вода. Сейчас мы дополнительно из города Зимы гоним еще насосную станцию большую, большой производительности. Скорее всего, с завтрашнего утра приступим к откачке всего этого озера, чтобы уже у людей там на территории не стояла вода.

Также дорожники проверят, нуждается ли село в еще одном водоотводе. Для предотвращения дальнейших подтоплений сельская администрация разработает проект капитальной системы водоотведения.



