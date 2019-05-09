В Иркутской области удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

В Иркутской области удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами09.05.19
Помогла погода, да и лесники работают третьи сутки без отдыха. Им помогают добровольческие отряды. Сегодня в селе Горохово прошло заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как развивались события со вчерашнего дня, какие силы задействовали на тушении, расскажем в следующем материале.
Сайлент Хилл — не иначе. Так называли в среду ночью Иркутск. Город заволокло дымом, видимость резко сократилась, пепел в буквально кружил в воздухе. В главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили: в Иркутском районе осложнилась лесопожарная обстановка. В 40 километрах от областного центра действовал крупный лесной пожар. Именно он и стал причиной задымления в областном центре.
В соцсетях один за одним стали появляться кадры зарева и огненного шторма, который шел по лесам в Иркутском районе. Паника росла с каждой минутой. Вместе с этим в социальных сетях и мессенджерах начали появляться сообщения о наборе добровольцев для тушения лесных пожаров. И такое впечатление, что половина Иркутска отправилась геройски спасать леса.
Сложная ситуация на протяжении почти суток сохранялась в Иркутском районе. Огонь бушевал возле населенных пунктов Никольск, Горохово, Тихонова Падь, Баруй, Кударейка, Горяшина и других. Там всю сегодняшнюю ночь работали 313 единиц техники, почти тысяча человек и 44 сотрудника парашютно-десантной службы. Лесная охрана вела опашку полей и лесного массива. Удалось отстоять 37 населенных пунктов и не допустить возгорания жилых домов.
Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
В течение этих двух дней подразделениями пожарной охраны было совершено 146 выездов на тушение пожаров. Создалась угроза перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Было зарегистрировано 37 случаев угрозы перехода огня на объекты экономики в 11 районах области.
Вопрос: почему так много и практически одномоментно? Разбирались с этим на специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям составом выездного совещания ответственных лиц региона. Звучали и пугающие своей беспечностью цифры. Более 700 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил обращения с огнем. Есть подозрения и в намеренных поджогах.
Андрей АБРУСЕВИЧ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы обсуждали с Сергеем Георгиевичем, есть у нас подозреваемые в поджогах. Просьба к правоохранительным органам обратить особое внимание и провести разбирательства в соответствии с нашим законодательством. Принять меры.
Информация о повсеместных возгораниях появлялась не только в социальных сетях, некоторые главы муниципальных образований также допускали распространение неверной информации.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
У меня просьба провести расследование, кто у нас выдает неправильную информацию. Если у нас кто-то говорит: у нас поджог или бомба заложена, они несут ответственность. А это чем отличается?
Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Ничем. Тем более что у нас было доложено о полной утрате населенного пункта.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
То есть у нас ложь была выпущена в эфир. И силы и средства отвлекались туда, где пожара нет.
Осложняли работу лесников периодические звонки с требованием незамедлительно перебросить технику к населенным пунктам с очагов возгорания в лесу.
Сергей ШЕВЕРДА, МИНИСТР ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Нас не видно до тех пор, пока пожары не подходят к населенным пунктам, и когда мы появляемся в населенных пунктах, это как раз говорит о том, что кромку пожара мы не можем сдерживать и приходится отстаивать населенный пункт.
На сегодняшний день продолжается локализация 10 пожаров. Общая площадь возгораний около 3 тысяч гектаров. Лесных из них около тысячи. Остальное — палы травы. Пять из них в Иркутском районе, три в Боханском, по одному в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском.
Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Давайте не будем омрачать людям праздник. Я попрошу всех быть на посту. Быть в зоне доступа, любого найти в течение короткого времени. И сделать все, что в наших силах для того, чтобы эти пожары были закончены, несмотря на то, что погода нам сильно помогать не будет. Пятый класс сохраняется. Нам нужно сделать так, чтобы мы собственными силами погасили.
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