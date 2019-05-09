В Иркутской области удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

Помогла погода, да и лесники работают третьи сутки без отдыха. Им помогают добровольческие отряды. Сегодня в селе Горохово прошло заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как развивались события со вчерашнего дня, какие силы задействовали на тушении, расскажем в следующем материале.

Сайлент Хилл — не иначе. Так называли в среду ночью Иркутск. Город заволокло дымом, видимость резко сократилась, пепел в буквально кружил в воздухе. В главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили: в Иркутском районе осложнилась лесопожарная обстановка. В 40 километрах от областного центра действовал крупный лесной пожар. Именно он и стал причиной задымления в областном центре.

В соцсетях один за одним стали появляться кадры зарева и огненного шторма, который шел по лесам в Иркутском районе. Паника росла с каждой минутой. Вместе с этим в социальных сетях и мессенджерах начали появляться сообщения о наборе добровольцев для тушения лесных пожаров. И такое впечатление, что половина Иркутска отправилась геройски спасать леса.

Сложная ситуация на протяжении почти суток сохранялась в Иркутском районе. Огонь бушевал возле населенных пунктов Никольск, Горохово, Тихонова Падь, Баруй, Кударейка, Горяшина и других. Там всю сегодняшнюю ночь работали 313 единиц техники, почти тысяча человек и 44 сотрудника парашютно-десантной службы. Лесная охрана вела опашку полей и лесного массива. Удалось отстоять 37 населенных пунктов и не допустить возгорания жилых домов.

Валентин НЕЛЮБОВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В течение этих двух дней подразделениями пожарной охраны было совершено 146 выездов на тушение пожаров. Создалась угроза перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Было зарегистрировано 37 случаев угрозы перехода огня на объекты экономики в 11 районах области.

Вопрос: почему так много и практически одномоментно? Разбирались с этим на специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям составом выездного совещания ответственных лиц региона. Звучали и пугающие своей беспечностью цифры. Более 700 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил обращения с огнем. Есть подозрения и в намеренных поджогах.

Андрей АБРУСЕВИЧ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы обсуждали с Сергеем Георгиевичем, есть у нас подозреваемые в поджогах. Просьба к правоохранительным органам обратить особое внимание и провести разбирательства в соответствии с нашим законодательством. Принять меры.

Информация о повсеместных возгораниях появлялась не только в социальных сетях, некоторые главы муниципальных образований также допускали распространение неверной информации.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У меня просьба провести расследование, кто у нас выдает неправильную информацию. Если у нас кто-то говорит: у нас поджог или бомба заложена, они несут ответственность. А это чем отличается? Руслан БОЛОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ничем. Тем более что у нас было доложено о полной утрате населенного пункта. Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То есть у нас ложь была выпущена в эфир. И силы и средства отвлекались туда, где пожара нет.

Осложняли работу лесников периодические звонки с требованием незамедлительно перебросить технику к населенным пунктам с очагов возгорания в лесу.

Сергей ШЕВЕРДА, МИНИСТР ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Нас не видно до тех пор, пока пожары не подходят к населенным пунктам, и когда мы появляемся в населенных пунктах, это как раз говорит о том, что кромку пожара мы не можем сдерживать и приходится отстаивать населенный пункт.

На сегодняшний день продолжается локализация 10 пожаров. Общая площадь возгораний около 3 тысяч гектаров. Лесных из них около тысячи. Остальное — палы травы. Пять из них в Иркутском районе, три в Боханском, по одному в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском.