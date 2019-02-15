В Иркутской области пресечена продажа контрафактной парфюмерии

Нелегальный, но рентабельный в преддверии праздников бизнес. Полицейские в Приангарье пресекли продажу контрафактной парфюмерной продукции. Духи и одеколоны реализовывали под брендом популярных мировых производителей, однако по факту никакого отношения к ним не имели. Подделку продавали по цене в 500 рублей, что в восемь раз ниже стоимости настоящей продукции у официальных дистрибьюторов. Оперативники установили: бизнес организовали трое жителей региона. В числе подозреваемых 36-летний мужчина и две его предполагаемые сообщницы, младшей 19 лет. Они покупали контрафакт в Москве, а потом перепродавали в одном из торговых центров области. По местам жительства подозреваемых и в магазине полицейские обнаружили около полутора тысяч флаконов на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей.