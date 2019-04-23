В Иркутской области объявили набор добровольцев для помощи жителям Забайкалья

Там бушуют степные пожары. Они охватили юг и юго-восток края. В зоне оказались 17 населенных пунктов, более 100 домов уничтожены, 34 человека получили ожоги, без крыши над головой остались почти 250 человек. Волонтеры сейчас нужны, чтобы помогать этим людям. Набор объявил Иркутский региональный волонтерский центр. Добровольцам обеспечат проезд, проживание и питание. Также застрахуют их жизнь. Тех, кто готов помочь, просят максимально оперативно откликнуться по телефону 89501307212.