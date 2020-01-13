В Иркутской области будут судить вора в законе

По информации следственного комитета России по Иркутской области, в регионе впервые возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Подозреваемым стал 49-летний уроженец Республики Татарстан. По версии следствия, с 1998 года он является криминальным авторитетом, имеет статус «вор в законе». С 2015 года мужчина отбывает наказание в исправительной колонии номер 19 ГУФСИН России по Иркутской области. Он приговорен к 20 годам лишения свободы. Следствие установило: подозреваемый сохраняет преступные традиции и обычаи, использует свое высшее положение для руководства преступной деятельностью на территории России, включая Иркутскую область. Сейчас СКР проводит все необходимые следственные действия.