В Иркутске задержаны подозреваемые в похищении человека

Избивали предпринимателя и вымогали у него деньги. В Иркутске задержали 4 жителей Усолья-Сибирского, подозреваемых в похищении мужчины. По версии следствия, 5 февраля они поджидали жертву у одного из бизнес-центров Иркутска, силой поместили его в автомобиль, а после два часа возили по городу. Все это время они избивали предпринимателя, угрожали расправой над его семьей и требовали передать им 15 миллионов рублей. Подозреваемых задержали сотрудники регионального управления МВД совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Они заблокировали автомобиль злоумышленников на улице Ленина. Задержанные — неоднократно судимые мужчины.

Александр МИРОНОВ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА по РАССЛЕДОВАНИЮ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЕЛ СУ СК РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В настоящее время указанным лицам предъявлено обвинение в совершении данных преступлений, и Октябрьским районным судом города Иркутска в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, также ведется активная работа по выявлению и фиксации иных эпизодов преступной деятельности данной группы.