В Иркутске задержан подозреваемый в порче памятников на кладбище

Портил надгробия несколько лет. В Иркутске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в порче памятников на кладбище в Ленинском районе. Мужчина разрушал могилы родственников настоятеля одного из иркутских храмов. Злоумышленника задержали при очередной попытке повредить деревянный крест на погосте. В отделе полиции он признался в содеянном и объяснил свои действия личной неприязнью к священнослужителю.