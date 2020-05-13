В Иркутске задержан подозреваемый в порче памятников на кладбище

В Иркутске задержан подозреваемый в порче памятников на кладбище

13.05.20

Портил надгробия несколько лет. В Иркутске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в порче памятников на кладбище в Ленинском районе. Мужчина разрушал могилы родственников настоятеля одного из иркутских храмов. Злоумышленника задержали при очередной попытке повредить деревянный крест на погосте. В отделе полиции он признался в содеянном и объяснил свои действия личной неприязнью к священнослужителю.

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