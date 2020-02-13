В Иркутске задержали новых фигурантов дела об организации бизнеса интим-услуг

Следователи следственного комитета и сотрудники МВД выявили новых подозреваемых. Причем одного из сутенеров встретили прямо у трапа самолета, который прилетел из Таиланда. В другой стране мужчина скрывался целый год. Сейчас под следствием находится 21 человек. Они не только организовали бизнес на проституции, но и вовлекли в него несовершеннолетних. Была в фирме и своя система наказаний. За невыход или попытку отказаться к девушкам применяли физическую силу. Во время обысков полицейские изъяли 80 мобильных телефонов и 8 автомобилей. Следователи не исключают, что участников незаконного бизнеса может быть больше. Расследование уголовного дела продолжается.