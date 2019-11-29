В Иркутске задержали мужчину по подозрению в убийстве бездомной собаки

Иркутянка сообщила в полицию, что во дворе дома на улице Полярная неизвестный расправился с двумя собаками. Он их ловил на капкан. Полицейские освободили одну из собак. Вторую попытались спасти, но по дороге в ветеринарную клинику животное погибло. Позднее полицейским удалось установить предполагаемого подозреваемого. Это 42-летний местный житель. Он специально устанавливал металлический капкан и поджидал собак поблизости. Когда одна из дворняг попала в ловушку, мужчина выстрелил из ружья во вторую. Оставив животных умирать, мужчина покинул место происшествия. Злоумышленник сознался в содеянном. Он задержан. Во время обыска в его доме изъяли незарегистрированное ружье со сбитыми номерами. Возбуждено уголовное дело.