В Иркутске задержали интернет-мошенника

В Иркутске интернет-мошенник продавал несуществующие вещи.

По версии следствия, 25-летний иркутянин выставлял в интернете объявления о продаже выдуманных им вещей по низкой цене. Как только находились покупатели, злоумышленник просил перевести ему на карту предоплату, а затем исчезал. Жертвами в основном становились люди из других регионов.

Выйти на след помог житель Казахстана, который обратился к полицейским в Иркутске. Потерпевший хотел приобрести автомобильный двигатель. В качестве предоплаты перевёл 200 тысяч рублей. В ходе обыска у иркутянина нашли десятки сотовых телефонов, банковских и сим-карт, ноутбуки. Установлено еще три факта обмана, однако оперативники считают, что их было гораздо больше.