В Иркутске задержали интернет-мошенника

В Иркутске задержали интернет-мошенника06.12.17
В Иркутске интернет-мошенник продавал несуществующие вещи.
По версии следствия, 25-летний иркутянин выставлял в интернете объявления о продаже выдуманных им вещей по низкой цене. Как только находились покупатели, злоумышленник просил перевести ему на карту предоплату, а затем исчезал. Жертвами в основном становились люди из других регионов.
Выйти на след помог житель Казахстана, который обратился к полицейским в Иркутске. Потерпевший хотел приобрести автомобильный двигатель. В качестве предоплаты перевёл 200 тысяч рублей. В ходе обыска у иркутянина нашли десятки сотовых телефонов, банковских и сим-карт, ноутбуки. Установлено еще три факта обмана, однако оперативники считают, что их было гораздо больше.
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