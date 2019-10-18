В Иркутске вынесен приговор членам ОПГ

Они ввезли в Иркутскую область сотни иностранцев. Преступную группу осудили сегодня в Октябрьском районном суде Иркутска. Незаконным бизнесом эти люди занимались в 2017-м, а задержали их сотрудники ФСБ зимой 2018-го. Группа состояла из мужчин и женщин, они вносили в документы выходцев из Средней Азии ложные сведения. Фиктивными были и адреса, и работодатели, которые якобы пригласили мигрантов в Россию. Всего услугами преступников воспользовались около 300 иностранцев. Большинству осужденных назначили условное наказание. Лишь одна женщина получила реальный срок — до этого она уже шла против закона при тех же обстоятельствах.

— По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Тарбеевой наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.