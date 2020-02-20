В Иркутске устраняют последствия коммунальной аварии

Потоки кипятка сегодня затопили улицу Иркутской 30-дивизии. Причина — прорыв тепловых сетей. Все произошло около 11.00. Горячая вода хлынула и в подземный переход на остановке «Лисиха». К счастью, никто из пешеходов не пострадал. Сотрудники муниципального предприятия «Безопасный город» оцепили территорию. Сети принадлежат «Иркутскэнерго», работники которого и начали ликвидацию ЧП. Из-за прорыва была ограниченна подача горячей воды в жилые дома, мощность отопительной системы была снижена. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые контролировали ситуацию. Часть подземного перехода была перекрыта. Воду оттуда откачали.

Владимир ПРЕЛОВСКИЙ, ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА: Сотрудники Иркутскавтодора сейчас убрали всю наледь, чтобы никто не поскальзывался. И работники градостроительного комитета сейчас исследовали пешеходный переход на предмет безопасности и сохранения конструктива. Поэтому никаких опасностей нет. И движение по подземному переходу запущенно. Люди идут.

Аварию до сих пор устраняют. Закончить работы специалисты планируют к полуночи.