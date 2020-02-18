В Иркутске травят собак

В Академгородке десятки случаев, в том числе с летальным исходом. Что делать, если после прогулки ваш питомец бьется в судорогах? Как спасти животное? И наказать догхантеров?

Обычно в этом парке по утрам жители Академгородка выгуливают своих питомцев. Но сегодня пусто. Никого нет. Владельцы собак боятся за жизнь своих любимцев. И стараются обходить это место стороной. За последние две недели здесь отравились несколько десятков собак. Как бездомных, на которых обычно и ведут охоту догхантеры, так и домашних.

Доберман по кличке Ева сегодня бегает и играет, но недавно ей и ее хозяйке было не до развлечений. На прогулке Ева съела отраву. К счастью, собаку удалось спасти.

Софья СТАНИЛОВСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА АКАДЕМГОРОДКА: Я ее быстрее отгоняю, смотрю за пригорок. Там разбросана отрава розовыми большими пятнами, и из нее торчат куриные кости трубчатые. У меня паника, я не знаю, что делать. У нас здесь, в Академгородке, есть ветеринарный кабинет, там всегда прием по записи. Но мне повезло.

Но не всем животным удается выжить. Хозяева собак говорят, что часто находят трупы бездомных животных.

Валентина ЕРОФЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА АКАДЕМГОРОДКА: У нас погибла собака. Собака у нас не породистая, обычная дворняжка. Дочка ее нашла, вырастила. Ветеринар нам сказал, что отравление. Все симптомы указывали на сильнодействующий яд.

Сейчас хозяева Ласки пытаются спасти жизнь чужих собак. Даже распечатали листовки. Чтобы прекратить череду отравлений и найти виновных, владельцы животных собрали подписи и написали заявление в полицию. Туда же на экспертизу отправили найденную колбасу.

Юрий ИЛЬЕНКО, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра места происшествия были изъяты продукты питания, в которых были обнаружены медицинские препараты. Установленная экспертиза подтвердила, что это не является ядом, а является лекарственным препаратом, предназначенным для человека. Иоанна ТУНЧУК, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ: Изониазид — это человеческий препарат, который используется при лечении туберкулеза. Как правило, у животных, у собак он не выводится из организма, он быстро всасывается в отделе тонкого кишечника и приводит к сонливости, рвоте, нарушению координации движений. Если не оказать первую помощь, животное, как правило, погибает от часа до трех.

Если у вашего питомца есть признаки отравления, нужно постараться вызвать у него рвоту, если животное в сознании. И срочно обратиться к ветеринарам. Они помогут вывести яд из организма и сделают укол витамина В6. Будьте внимательны на прогулке со своими любимцами. В случае отравления животных с заключением от ветеринара нужно обращаться в отдел полиции. Если вы заметили, как кто-то ведет себя подозрительно и разбрасывает лекарства в местах выгула животных, также следует позвонить 02.