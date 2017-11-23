В Иркутске трамваи встали из-за аварии
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В Иркутске трамваи встали из-за аварии

23.11.17

Движение трамваев было парализовано в центре Иркутска.

8 вагонов встали на перекрёстке улиц Степана Разина и Свердлова в 8.30 утра. Эти кадры очевидцы выложили в социальные сети. Причиной стала дорожная авария. Столкнулись легковые иномарки KIA и Toyota. Машины остановились на трамвайных рельсах, перекрыв путь общественному транспорту. В аварии никто не пострадал, но трамваи встали в обе стороны движения, поэтому пассажирам пришлось выбрать другой способ, чтобы добраться до работы.

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