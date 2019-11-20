В Иркутске суд начал рассматривать уголовное дело в отношении руководителей «Гравитации»

Уголовное дело в отношении руководителей научно-развлекательного центра «Гравитация» начали рассматривать в Октябрьском районном суде. В День защиты детей, 1 июня 2018 года, в помещении начался пожар. Прямо во время представления. Пострадали дети. Следствие длилось более года, и вот сегодня состоялось первое заседание.

Лариса Пояркова — мама двух дочек 8 и 10 лет. 1 июня 2018 года она запомнила на всю жизнь. Праздник хотели отметить на улице, но из-за плохой погоды отправились в развлекательный центр. Там она купила своим дочкам Ане и Ангелине билеты на научно-развлекательное представление. В итоге обе девочки пострадали в результате «взрыва». У младшей Ангелины выгорели все волосы, она получила сильный ожог правой руки. Восстановление после полученных травм заняло более года. Через столько же потерпевшие услышали первые извинения. Сегодня на судебном заседании Лариса и еще несколько родителей пострадавших детей добивались для руководителей «Гравитации» максимальной меры наказания.

Лариса ПОЯРКОВА, ИСТЕЦ: Немножко хочу, чтобы посидели. Хоть минимум, но в тюрьме посидели. Чтобы поняли как там плохо. Чтобы ценили свободу и не совершали больше противозаконных действий.

Все это время длилось следствие. Руководителей Наталью и Олега Соболевых, а также несовершеннолетнего ведущего шоу обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Из-за чего и пострадали дети. По версии следствия, в Иркутске в течение длительного времени обвиняемые показывали детям и их родителям опыты с применением открытого огня в закрытом помещении. После происшествия «Гравитация» приостановила работу. Гендиректора центра Наталью Соболеву и технического директора Олега Соболева поместили под домашний арест.

Сторона защиты высказала несогласие. По словам адвоката, техника пожарной безопасности отвечала требованиям закона. Произошедшее же обвиняемые считают несчастным случаем.

Наталья СОБОЛЕВА, ОТВЕТЧИК: В постановлении не приведено ни одного документа, указание на ссылку нарушений пункта 111. То есть речь о нарушения техники пожарной безопасности. И 390-й приказ не регламентирует порядок оказания услуги. Он регламентирует лишь порядок поведения людей в помещении, следовательно, если бы подобная услуга проходила на улице, она была бы безопасной?

Это не последнее заседание. Еще предстоит несколько таких встреч в суде. По делу будут опрошены более ста свидетелей. И только после этого судья озвучит приговор. Мы обязательно будем следить за развитием событий.