За дочь до конца. В Иркутске родители ученицы седьмого класса избили ее одноклассника, подкараулив его возле дома. Неизвестно, чем могла закончиться «вендетта», если бы в конфликт не вмешался очевидец. Он спас подростка. Происходящее попало на камеры наблюдения.

Это видео с наружной камеры наблюдения. На кадрах видно, как подросток выходит из дома. Внезапно к нему подбегает женщина и хватает за руки, тянет к автомобилю. Подросток пытается вырваться. Но силы не равны. Следом подходит отец и бьет семиклассника кулаком в живот. Потом по лицу и ведет за угол.

ПОСТРАДАВШИЙ СЕМИКЛАССНИК: Там продолжили меня бить. Били в живот, в грудь, по лицу один раз. И потом отвели вообще за трансформаторную будку.

Оказалось, таким образом родители одноклассницы этого подростка решили уладить спор между детьми. Проучить юношу, как это говорят, дедовским методом. Благо, в дело вмешался очевидец. Водитель стоящего на парковке грузовика вступился за мальчика.

МАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ПОДРОСТКА: Мужчина, когда увидел, мы бы хотели его найти, сказать ему спасибо, он сразу подошел, вмешался. Отец этой девочки избивал, бил, бил, пока мужчина не оттолкнул его просто в сторону. После чего мать потащила. Она держала за руки, а папа бил.

На кадрах видно, что нападавших ничуть не смущает появление свидетеля. Мужчина продолжает наносить удары подростку. Дальнейшая «беседа» происходит уже за трансформаторной будкой. Подросток рассказал, что отпустили его только после обещания даже не смотреть в сторону одноклассницы. Родители избитого ребенка обратились в полицию, также мальчику потребовалась помощь врачей. Напавшие на него родители одноклассницы никаких извинений не принесли, мало того написали встречное заявление.

Вред здоровью мальчика был нанесен легкий. В полиции, убрав из этой истории эмоции и изучив дело по существу, пришли к выводу: родители девочки понесут наказание. А еще перечислили сразу несколько способов конструктивного решения подобного спора: от встречи с родителями подростка в присутствии детей до привлечения инспектора по делам несовершеннолетних.

Герман СТРУГЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Родители, безусловно, допустили ошибку, поступили неправильно, приняв решение самостоятельно разобраться с чужим ребенком. Причем с применением физической силы, что, безусловно, недопустимо. С учетом полученных результатов судебно-медицинской экспертизы на сегодняшний день мы имеем достаточно оснований для того, чтобы привлечь к административной ответственности отца ребенка за нанесение побоев.

Кроме разбирательств в полиции, родители пострадавшего ребенка могут решить этот вопрос в гражданско-правовом русле и потребовать денежную моральную компенсацию. Мальчик рассказал, что не скоро забудет, что его караулили возле дома.