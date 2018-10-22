В Иркутске произошла авария на плотине ГЭС

Один пострадавший, четыре разбитых автомобиля и заблокированные полосы движения. Таков итог вечерней аварии.

По предварительной информации столкнулись грузовик Исузу, автомобили Нива-Шевроле, тойота Соарер и сузуки. На место прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Медики оказали помощь на пострадавшему на месте, в госпитализации не было необходимости. Все участники аварии прошли проверку на содержание алкоголя в крови. Тесты показали, что все водители на момент аварии были трезвы.