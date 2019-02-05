В Иркутске поймали банду, которая похищала и убивала людей

Известно, что в ноябре прошлого года в полицию обратился 26-летний мужчина. Он рассказал: его похитили и держали в одном из городских ломбардов. Преступники требовали, чтобы он переписал на них квартиру. Однако мужчине удалось сбежать. Оперативники задержали похитителей по горячим следам. Специалистам регионального следственного комитета стало известно, что это не единственный уголовный эпизод преступного сообщества. На допросе подозреваемые рассказали, как они летом прошлого года на фоне личной неприязни вывезли в лес двух жителей Узбекистана, убили и закопали тела. Останки уже обнаружены. Шестеро подозреваемых сейчас находятся под стражей.