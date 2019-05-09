В Иркутске открыта «горячая линия» для добровольцев, желающих помочь в ликвидации природных пожаров

В Иркутске открыта «горячая линия» для добровольцев, желающих помочь в ликвидации природных пожаров

09.05.19

Как помочь области в тяжелый период? Хотите стать добровольцем и тушить пожары? Сил профессиональных специалистов в борьбе с лесными пожарами порой не хватает. Жители многих деревень и сел уже организовали дружины народных спасателей. Волонтерами могут стать все желающие старше 18 лет. Житель должен получить официальный статус добровольного пожарного и зарегистрироваться в специальном реестре. На базе центра управления кризисных ситуаций открыта «горячая линия» для тех, кто хочет помочь в ликвидации природных пожаров. Сотрудники МЧС России сформируют патрульные группы из числа добровольцев.

Запись в добровольческие отряды по номеру 8 (3952) 785930.

 

 

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