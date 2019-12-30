В Иркутске мошенники обманывают волонтеров

Пытались помочь, но оказались в ловушке сами. В Иркутске на удочку мошенников попались волонтеры, которые решили оказать помощь бездомным собакам. Однако благородный умысел закончился потерей денег. Как не стать жертвой тех, кто готов заработать любой ценой и чем лучше всего помочь бездомным животным?

«Примем бездомных щенков на передержку и найдем им хозяев». Такие объявления все чаще появляются в соцсетях. На одно из них наткнулась волонтер Ольга Белоногова. Авторы просят денег якобы на корм. Но на самом деле, получив их, собак увозят в другой район города. Снова оставляют на улице. И это в лучшем случае.

Ольга БЕЛОНОГОВА, ВОЛОНТЕР: И история была очень страшная. Я искала своих щенков по подворотням. Мне сказали, что их раздали буквально в полчаса. Не дали никаких контактов, ни хозяев, ни фото. Видимо, как-то интуитивно я нашла их на «Авито» вечером. Что этих же выкинули в соседнем дворе в коробке. Про этих людей это уже не первый случай. Есть сохранные скриншоты, СМС, как они присылали фото чужих собак и кошек вместо того, чтобы показать, что нашелся хозяин настоящий.

Есть, конечно, и по-настоящему добрые люди. Они посвящают большую часть своего времени помощи бездомным животным. Екатерина Харитонова организовала частный приют в Хомутово, выделила под это дело не только свой двор, но и часть дома. Иначе, как героизмом это не назовешь. Подъем в 5 утра, приготовление еды. И хорошо если есть свет. При отключении электричества готовят на костре. Прогулки, прививки, лечение если надо. И так каждый день. До часу ночи. Главная мечта Екатерины, чтобы все ее щенки и кошки обрели хозяев и дом.

Екатерина ХАРИТОНОВА, ОРГАНИЗАТОР ЧАСТНОГО ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ СОБАК: Все щенки обработаны от паразитов, привиты, здоровенькие. В дальнейшем поможем со стерилизацией и кастрацией, чтобы не было щенков. Светлана СИНИЦЫНА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ: Если вдруг так получилось, что вы идете по улице и нашли животное, конечно, лучше прийти сразу в ветеринарную клинику, чтобы специалист посмотрел, что с ним в порядке, если животное клинически здорово. Конечно, мы очень советуем проглистогонить и привить животное, а потом обязательная стерилизация. Это очень гуманный способ вносить свой вклад в популяцию бездомных животных.

Волонтеры говорят: помочь может каждый. Необязательно брать бездомных домой. Можно оплатить услуги ветврача. И этого уже много.