В Иркутске из окон жилых домов выпали два ребёнка

Невнимательность привела к череде трагедий. Примечательно, что родители в это время были дома и могли предотвратить происшествия.

Владимир ПИХАНОВ, КОРРЕСПОНДНЕТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Очередная трагедия произошла сегодня на улице 5 Советский переулок. Буквально несколько часов назад из окна 4 этажа выпал 4 летний ребенок.

Точные подробности происшествия сейчас выясняют сотрудники следственного комитета региона. По предварительной версии, малыш по дивану залез на открытое окно и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала веса мальчика и вместе с ним рухнула вниз. В последний момент ребенок даже успел ухватиться и повиснуть на несколько секунд на окне. Свидетелями трагедии стали прохожие и жители соседнего дома. Но шансов добежать до места вовремя, не было ни у кого. От полученных травм мальчик погиб на месте.

ОЧЕВИДЕЦ :

— Он висел получается? -Да. Тут женщина орала. Я не успел ничего сделать. А так бы помог хоть чем-нибудь. -Он сразу погиб? -Нет не сразу, через 10 минут. Он лежал дышал с трудом. Из рта кровь шла. Ну потом, скорая приехала.

Родители малыша в момент ЧП находились в соседней комнате. Сейчас с ними работают психологи. Аналогичный случай падения и также с 4 этажа в Ленинском районе Иркутска произошел с двугодовалым малышом днем ранее. Здесь ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

Юлия КРИЦКАЯ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СК РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Предварительным следствием установлено, что ребенок, находясь в комнате один, выпал из окна 4 этажа. Получил различные травмы. Он был экстренно госпитализирован в детскую больницу. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. Ребенок воспитывался в неполной семье, его воспитывала мама. Также в семье воспитывается еще один несовершеннолетний ребенок.

В связи с этим специалисты призывают граждан не оставлять без присмотра своих детей. Ведь даже на мгновение, оставшись без контроля, малыши выпадают из окон. Кроме того желательно, не ставить близко к окнам никакую мебель и максимально обезопасить свое жилье с помощью различных приспособлений, решетками или москитными сетками усиленной прочности. Несоблюдение элементарных правил безопасности привело уже к 23 происшествиям за 4 месяца.