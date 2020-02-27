В Иркутске 40 человек эвакуировали из-за пожара

40 человек эвакуировали из жилого дома на Пролетарской сегодня ночью. Там горел деревянный пристрой к трехэтажному жилому дому. МЧС России по Иркутской области отмечает: сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны около 2.00. На место прибыло 7 единиц техники. Людей разместили в автобусах возле здания. Никто не пострадал. А вот зданию нанесен немалый ущерб: пристрой площадью 120 квадратных метров выгорел. Также повреждены окна в квартире на втором этаже. Причина и виновные лица сейчас устанавливаются.