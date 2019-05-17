В Иркутске 12-летний школьник попал под колеса машины на тротуаре

В Иркутске 12-летний школьник попал под колеса машины на тротуаре

17.05.19

Ребенок пострадал в ДТП. Авария произошла днем на улице Розы Люксембург в Иркутске. Водитель автомобиля «Тойота Витц» поворачивал в переулок Деповской, не справился с управлением и выехал на тротуар. Там в этот момент находился 12-летний школьник. Он катался на велосипеде. Подросток с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. Тем временем уже известно: 22-летний водитель не имеет права управления транспортным средством. Сейчас он проходит медицинское освидетельствование.

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