В ДТП в Усольском районе пострадали три человека

Три человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали в серьезной аварии в Усольском районе сегодня утром. Автомобиль «Митсубиси Монтеро» двигался по федеральной трассе «Сибирь», когда со второстепенной ему наперерез выехал ВАЗ-2115. 34-летний водитель отечественного автомобиля не убедился в безопасности своего маневра. В результате три пассажира ВАЗа получили травмы. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняет полиция.