В ДТП в Усольском районе пострадали три человека

В ДТП в Усольском районе пострадали три человека

06.08.19

Три человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали в серьезной аварии в Усольском районе сегодня утром. Автомобиль «Митсубиси Монтеро» двигался по федеральной трассе «Сибирь», когда со второстепенной ему наперерез выехал ВАЗ-2115. 34-летний водитель отечественного автомобиля не убедился в безопасности своего маневра. В результате три пассажира ВАЗа получили травмы. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняет полиция.

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